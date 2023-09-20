Скончалась дочь Таира Салахова

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Скончалась дочь Таира Салахова, художница Алагёз Салахова.

О кончине А.Салаховой в социальной сети Facebook сообщил ее сын Дан Султанов.

«6 месяцев мы провели в больнице, на лечении… За границей, потом в Баку. Но все равно… Сегодня ночью не стало моей мамы, человека невероятной, невозможной доброты, таланта, мудрости и какого-то вселенского всепрощения. Таких, как она присылают на Землю, чтобы кто-то что-то понял, может стал добрее, а может поумнел… Кто-то понял, кто перед ним, а кто-то – нет. Что ж… Не повезло этим вторым. И мне», пишеь Дан Султанов.

Похороны Алагез Салаховой состоятся в Баку 21 сентября – о времени и месте будет сообщено позже.