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Со дня подписания «Контракта века» прошло 29 лет

Со дня подписания «Контракта века» прошло 29 лет

«Контракт века» — подписанный 20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» в Баку между 13 крупными нефтяными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 стран мира крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трех нефтяных месторождений — «Азери», «Чыраг», «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, который ввиду его высокой значимости получил название «Контракт века». «Контракт века» вошел в список самых крупных соглашений как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объёму предполагаемых инвестиций. Соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений нашло своё отражение на 400 страницах и 4 языках.

В «Контракте века» были представлены 13 компаний (Амоко, BP, МакДермотт, Юникал, ГНКАР, Лукойл, Статойл, Эксон, Туркиш петролиум, Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) из 8 стран мира (Азербайджан, Турция, США, Япония, Великобритания, Норвегия, Россия и Саудовская Аравия). «Контракт века» открыл путь к подписанию ещё 26 соглашений с участием 41 нефтяной компанией из 19 стран мира.

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