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Байрамов обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в регионе (фото)

Байрамов обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в регионе (фото)

19 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи.

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Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече стороны обсудили межгосударственные отношения Азербайджана и Северной Македонии, повестку дня организации в рамках председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, а также последнюю ситуацию в регионе.

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