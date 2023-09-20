Байрамов обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в регионе (фото)

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19 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи.

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Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече стороны обсудили межгосударственные отношения Азербайджана и Северной Македонии, повестку дня организации в рамках председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, а также последнюю ситуацию в регионе.