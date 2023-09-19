Минобороны Азербайджана развеяло ложь армянской стороны

Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о том, что город Ханкенди был обстрелян нашими Вооруженными Силами из ракетно-артиллерийского комплекса «Град», является полностью ложной.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
«Мы категорически опровергаем эту информацию», – говорится в сообщении.
Также ведомство опровергло слухи, распространяемые в армянском сегменте социальных сетей, о якобы обстреле Ханкенди из оперативно-тактических ракетных комплексов “Полонез” и “Лора”.