Минобороны Азербайджана развеяло ложь армянской стороны

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Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о том, что город Ханкенди был обстрелян нашими Вооруженными Силами из ракетно-артиллерийского комплекса «Град», является полностью ложной.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Мы категорически опровергаем эту информацию», – говорится в сообщении.

Также ведомство опровергло слухи, распространяемые в армянском сегменте социальных сетей, о якобы обстреле Ханкенди из оперативно-тактических ракетных комплексов “Полонез” и “Лора”.