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ОЗА выступила с осуждением предвзятого заявления Бербок

ОЗА выступила с осуждением предвзятого заявления Бербок

Община Западного Азербайджана решительно осуждает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом говорится в заявлении Общины.

«Министр иностранных дел Германии должна была бы осудить совершенный сегодня армянами минный террор, призвать к выводу остатков вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана, разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, ликвидации режима хунты. Кроме того, напоминаем, что Германия пока не высказала своего мнения по поводу тотальной этнической чистки в отношении азербайджанцев в Армении и того факта, что правительство Армении не позволяет им вернуться обратно», – говорится в заявлении.

Было отмечено, что предвзятые суждения министра иностранных дел Германии далеки от реальности и не служат установлению устойчивого мира и уважению прав человека.

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