Эрдоган ждет от Еревана открытия Зангезурского коридора

Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, начиная с открытия Зангезурского коридора.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент Турции выразил сожаление, что Армения не оценила эту историческую возможность. «Мы с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Но Армения не выполнила своих обещаний», – отметил он.
Эрдоган заявил, что надеется, что напряженность в регионе Южного Кавказа скоро закончится.