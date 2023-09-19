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Минобороны опровергает ложь армян об обстреле гражданских объектов

Минобороны опровергает ложь армян об обстреле гражданских объектов

Распространяемая на некоторых армянских медиа-ресурсах информация об обстрелах гражданских объектов нашими подразделениями, носит провокационный и дезинформационный характер.

Об этом заявил на сегодняшнем брифинге начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов.

«Целью является подорвать имидж нашей армии и сформировать у международного сообщества ошибочное мнение о локальных антитеррористических мероприятиях. Из распространяемых на официальном сайте Министерства обороны кадров видно, что наши подразделения наносят удары только по легитимным военным целям», – сказал А.Эйвазов.

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