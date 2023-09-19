Анкара: Азербайджан был вынужден принял меры в Карабахе

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Азербайджан был вынужден принял меры в Карабахе и приступил к проведению контртеррористической операции. Об этом говорится в заявлении, которое выпустил вечером во вторник, 19 сентября турецкий МИД.

В Анкаре подчеркнули, что Азербайджан в течение почти трёх лет после окончания Второй Карабахской войны «постоянно выражал законные и обоснованные опасения» относительно происходящего в регионе, но «решений не последовало».

«Сегодня, 19 сентября, Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.