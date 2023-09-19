Байрамов: Азербайджан не наносит ущерб гражданским лицам и инфраструктуре (обновлено, фото)

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21:41 В ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были приняты все меры для предотвращения ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 сентября в Нью-Йорке на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Джейхун Байрамов проинформировал своего итальянского коллегу о последней ситуации в регионе и локальных антитеррористических мероприятиях, начатых Азербайджаном.

Было отмечено, что локальные антитеррористические мероприятия проводятся исключительно против легитимных военных целей и направлены на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры Армении.

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19:21 В Нью-Йорке состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Италии Антонио Таяни.

Об этом итальянский министр написал в своем аккаунте в социальной сети «X» (Twitter).

Глава МИД Италии пишет, что на фоне продолжающейся напряженности в регионе решил встретиться в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Я подчеркнул необходимость диалога и сдержанности для поиска дипломатического решения в Карабахе. Азербайджан – наш важный партнер. Мы также вместе боремся с такой проблемой, как торговля людьми», – отмечает Таяни.