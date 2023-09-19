Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты

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Антитеррористические мероприятия, проводимые в регионе, носят локальный характер. Цель – нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан не предпринимает действий против гражданского населения, проживающего в Карабахе. Мы поставили перед собой цель спасти его от этой хунты», – приводит TRT Haber слова Гаджиева.

«Основные военные цели, которые мы поставили перед собой, нейтрализованы», – добавил он.

«Для любых контактов незаконный режим в Карабахе должен самораспуститься и разоружиться», – сказал Гаджиев.