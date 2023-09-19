Минобороны провело брифинг для иностранных военных атташе (фото) |
Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты |
МВД предостерегает сограждан от дезинформации о боях в Карабахе |
Пашинян де-факто признал легитимность антитеррористических мероприятий Азербайджана |
Минобороны показало кадры уничтожения очередных огневых точек ВС Армении |
Яшар Гюлер: Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном |
ВС Азербайджана громят позиции формирований вооруженных сил Армении. Онлайн |
Россия отреагировала на заявление Азербайджана о начале локальной антитеррористической операции в Карабахе (видео) |
Азербайджан создал гуманитарные коридоры в целях обеспечения эвакуации армянского населения |
Главное Общество

Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты

Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты

Антитеррористические мероприятия, проводимые в регионе, носят локальный характер. Цель – нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан не предпринимает действий против гражданского населения, проживающего в Карабахе. Мы поставили перед собой цель спасти его от этой хунты», – приводит TRT Haber слова Гаджиева.

«Основные военные цели, которые мы поставили перед собой, нейтрализованы», – добавил он.

«Для любых контактов незаконный режим в Карабахе должен самораспуститься и разоружиться», – сказал Гаджиев.

Теги:
Из этой рубрики
Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты
Общество

Гаджиев: Мы поставили перед собой цель спасти карабахских граждан от этой хунты

2023/09/19, 18:27
МВД предостерегает сограждан от дезинформации о боях в Карабахе
Общество

МВД предостерегает сограждан от дезинформации о боях в Карабахе

2023/09/19, 18:01
В Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы
Общество

В Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы

2023/09/19, 17:46
В Шуше в результате обстрела со стороны Армении скончался мирный азербайджанец
Общество

В Шуше в результате обстрела со стороны Армении скончался мирный азербайджанец

2023/09/19, 17:24
В Азербайджане заблокировали "TikTok"
Общество

В Азербайджане заблокировали «TikTok»

2023/09/19, 16:52
Жертвы минного террора и представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН
Общество

Жертвы минного террора и представители гражданского общества Азербайджана обратились в ООН

2023/09/19, 16:29
Сотрудники полиции, погибшие в ДТП и в результате теракта
Общество

Сотрудники полиции, погибшие в ДТП и в результате теракта

2023/09/19, 13:37
В Азербайджане обрушился еще один мост
Общество

В Азербайджане обрушился еще один мост

2023/09/19, 13:14
Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла

2023/09/19, 13:00