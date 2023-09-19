В Ереване проходит акция: требуют отставки Пашиняна (видео)

145 Просмотров

Полиция стянула к зданию Национального собрания Армении многочисленные силы. В настоящее время в парламенте проходит внеочередное заседание комиссии по международным отношениям, пишет news,am.

Также у здания правительства проходит акция в поддержку карабахских сепаратистов. Участники акции перекрыли дорогу у здания правительства и требуют, что Армения немедленно признала их независимость.

Они требуют отставки правительства Никола Пашиняна. Протестующие попытались прорвать полицейский кордон и войти в здание правительства. Между протестующими и полицейскими произошло столкновение.