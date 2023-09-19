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Сергей Марков: Пашинян хочет превратить Армению во вторую Украину

Сергей Марков: Пашинян хочет превратить Армению во вторую Украину

Азербайджан за очень короткие сроки установит эффективный контроль над Карабахом. Об этом Minval.az  заявил российский политолог Сергей Марков, комментируя контртеррористические мероприятия Азербайджана локального характера.

«Что же касается переговорного процесса, то он был сорван Арменией. Руководство Армении на словах признавало, что Карабах — это территория Азербайджана, но подписывать мирное соглашение оно отказывалось, ставя перед нами нереальные цели. 10 лет назад они также ставили нереальные цели, от предложений России по казанской формуле они также отказались, теперь они отказываются выполнять определенные условия, что срывает переговоры», – подчеркнул он.

По его словам, компромисс, который разрабатывался Россией, заключался в том, что постепенно Армения должна была передать контроль над Карабахом Азербайджану и не затягивать подписание мирного соглашения.

«Пашинян также призывал в регион ОБСЕ и другие международные западные организации. Армения сорвала переговоры, и поэтому вина за происходящее целиком лежит на ней. Другое дело, что Пашинян сам специально все это замутил, чтобы окончательно разорвать отношения с Россией, и сделать из Армении вторую Украину», – подчеркнул Марков.

В целом, говоря о реакции России, Марков отметил, что Россия  отнесется к этому негативно, поскольку она была гарантом и инициатором сочинских соглашений.

«Армения так и не вывела свои вооруженные формирования из Карабаха, что, конечно, является минусом, и не разблокировала транспортные коммуникации – вся это привело к эскалации  конфликта. Но Пашинян попытается воспользоваться поражением Армении в Карабахе для того, чтобы закатить антироссийскую истерику, и окончательно оторвать Армению от России. Тем самым он попытается сблизиться с врагами России в лице Франции, США и ЕС», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев 

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