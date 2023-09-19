Тофиг Зульфугаров: Армения может как угодно расценивать действия Азербайджана

749 Просмотров

Армения может как угодно расценивать действия Азербайджана, у нее большие фантазии. Об этом в интервью Minval.az сказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя контртеррористические мероприятия азербайджанских ВС локального характера в Карабахе.

«Я не исключаю необходимости более широкой операции после определенного нашего ультиматума, например о том, чтобы в течение 5-10 дней все, у кого имеется оружие, сдали бы его миротворцам. А в дальнейшем азербайджанские соответствующие органы могли бы провести зачистку», – сказал Тофиг Зульфугаров.

По его словам, благополучный исход будет означать, что террористы понесут потери, намного превышающие потери азербайджанской стороны. Это обычная практика наказания. Армении не удастся выдать действия Азербайджана за «этническую чистку», так как точечные удары наносятся исключительно по местам дислокации подразделений вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, уничтожается военная инфраструктура.

«Контртеррористическая операция локального значения – ответ Азербайджана на то, что армяне неоднократно нарушали режим прекращения огня, который обеспечивался, в том числе и российскими миротворцами. Были совершены многочисленные террористические акты, в результате которых число убитых минами граждан Азербайджана перевалило за 70, а количество раненых – за 300. Защита граждан своей страны – первостепенный долг Азербайджана, и в связи с этим долгом наша страна будет применять любые средства, которые обеспечат ликвидацию террористов на своей территории», – сказал эксперт.

Зульфугаров отметил, что Азербайджан приложил все усилия к созданию мира, предпринял ряд конкретных шагов, изменивших логику этого конфликта. Несмотря на то, что с момента озвучивания этих заявлений прошло более двух лет, к сожалению, ответного благородного жеста с армянской стороны так и не последовало. Кроме того, азербайджанская сторона предприняла ряд шагов для установления контактов, которые могли бы обеспечить разные процессы в различных сферах жизни. Но на территории, находящейся под временным контролем РМК остатки оккупационной администрации продолжают финансироваться Ереваном, а минобороны Армении всячески поддерживало сепаратистов (в финансовых, кадровых, тыловых вопросах) и продолжает это делать. И этот режим всячески противодействовал процессу реинтеграции.

«Все мы видели различные попытки поднять население для «борьбы», организовывались митинги, затем вооруженная хунта устроила т.н. «блокаду». Сейчас мы видим следующую стадию: переход к вооруженному противодействию, к террору. По сути дела, это продолжение военных действий Армении на территории Азербайджана – укрепление позиций, выстраивание линий соприкосновения. Все это говорит о том, что Армения не выполнила соответствующие положения 3-стороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и, по сути, оставила под оккупацией эти территории, а также территории, которые фигурировали в заявлении как анклавы. Мы должны вспомнить, что после войны 2020 года состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых партия Пашиняна победила. Более того, на первом заседании правительства было заявлено, что оно намерено продолжать «арцахскую» политику в новых условиях, что мы, собственно, и видим. Вот эта самая «арцахская» политика приобрела форму вооруженного противостояния. Я думаю, что соответствующие точечные удары покажут бесперспективность военного противостояния Азербайджану, и, если у кого-то еще останутся иллюзии на этот счет, то мощным ударом нашей армии они должны быть развеяны окончательно. Если же нет, то все те, кто находится на территории Азербайджана и входит в состав незаконных вооруженных формирований, а также военнослужащие Армении, которые продолжают находиться на территории Азербайджана, будут уничтожены», – заявил Т.Зульфугаров.

Яна Мадатова