Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе |
Баку вынужден рассмотреть возможность реализации пункта 4 Трехстороннего заявления собственными силами! |
Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения |
Слабонервным не смотреть! Кадры последствий теракта в Ходжавенде |
Теракт в Ходжавенде: теперь у Азербайджана есть все основания для АТО в Карабахе! |
Армянские боевики заминировали туннельную дорогу в Ходжавенде: погибли сотрудники МВД |
Армяне создали радиопомехи в воздушном пространстве Азербайджана для рейса Тбилиси-Баку |
Эрдоган заявил, что верит Путину, а война в Украине закончится еще нескоро |
Армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии |
Главное Армия

Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

Министерство Обороны Азербайджана распространило сообщение.

Систематические обстрелы позиций Азербайджанской Армии формированиями вооружённых сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования наших территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стало причиной ещё большего усиления напряжённости.

Также наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, приведение частей в высокий уровень боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений Азербайджанской Армии, проникновение вглубь наших позиций с целью повторного минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях.

19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, заранее установленной в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному Агентству Автомобильных Дорог Азербайджана. В тот же день в результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних Войск Министерства Внутренних Дел на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были раненые наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020-го года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе.
В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.
О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны: ВС Армении обстреливают наши позиции из артиллерийских установок
Армия

Минобороны: ВС Армении обстреливают наши позиции из артиллерийских установок

2023/09/19, 13:37
Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе
Армия

Азербайджан заявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

2023/09/19, 13:30
Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения
Армия

Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения

2023/09/19, 12:29
Глава Генштаба встретился с турецкой делегацией
Армия

Глава Генштаба встретился с турецкой делегацией

2023/09/19, 11:27
Армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии
Армия

Армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии

2023/09/19, 08:27
Россия обстреляла Харьков
Армия

Россия обстреляла Харьков

2023/09/19, 01:04
Китай ограничил поставки дронов в Россию
Армия

Китай ограничил поставки дронов в Россию

2023/09/19, 01:00
ВСУ прорвали вражескую оборону на Бахмутском направлении
Армия

ВСУ прорвали вражескую оборону на Бахмутском направлении

2023/09/18, 23:55
Киев получит от Германии военную помощь на 400 млн евро
Армия

Киев получит от Германии военную помощь на 400 млн евро

2023/09/18, 23:13