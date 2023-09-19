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Главное Мир

Маск сделает Х полностью платной

Маск сделает Х полностью платной

Миллиардер Илон Маск, возможно, возвращается к идее сделать X (бывший твиттер) платным.

Такую идею он озвучил в беседе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

Соцсеть X, ранее называвшаяся Твиттер, может все-таки стать платной после покупки ее бизнесменом Илоном Маском – предприниматель снова заговорил о такой возможности.

Мысль о введении ежемесячной платы за пользование экс-Твиттером Маск выразил накануне на встрече с премьер-министром Израиля. Такую информацию опубликовал колумнист Bloomberg Дэйв Ли.

По его словам, Маск уточнил, что подписка будет дешевле «Премиума». При этом подразумевается, что те, кто не оплатит ее, не смогут пользоваться X, по крайней мере, полноценно.

При этом намерения владельца соцсети исключительно благие – таким образом Маск, как он сам объясняет, хочет раз и навсегда устранить ботов.

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