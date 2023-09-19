Омбудсмен призывает мировое сообщество оказать давление на Армению

100 Просмотров

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала очередной минный террор Армении.

Омбудсмен сообщила, что мины, заложенные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, продолжают убивать азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

Омбудсмен призвала международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы она предоставила Азербайджану точные минные карты, и отреагировать на минный терроризм, совершаемый этой страной.

«Несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно требовала точные карты минных полей, отказ Армении передать эти карты еще раз доказывает, что эта страна заинтересована в убийстве невинных людей и игнорирует нормы международного гуманитарного права. Как Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики решительно осуждаю эту провокацию, которая привела к гибели гражданских лиц и подрывает процесс миростроительства в регионе, призываю мировое сообщество оказать давление на Армению для предоставления Азербайджану точных карт минных полей, и отреагировать на совершенный этой страной минный террор», – говорится в заявлении Омбудсмена.