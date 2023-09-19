Баку вынужден рассмотреть возможность реализации пункта 4 Трехстороннего заявления собственными силами!

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На фоне теракта в Ходжавенде продолжаются и вооруженные провокации на линии соприкосновения в Карабахе. Как сообщило ранее Министерство обороны, 19 сентября около 11:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра со стороны армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как отмечает телеграм-канал Minval-LIVE, Минобороны Азербайджана, сообщив об инциденте, впервые подчеркнуло, что речь идет о вооруженных силах Армении, а не армянских НВФ в Карабахе.

По сути дела, это означает, что Армения в нарушение всех договоренностей продолжает держать в Карабахе солидную вооруженную группировку!

Накануне в ходе брифинга для дипломатов в МИД Азербайджана было заявлено, что армянские вооруженные силы численностью более 10 тысяч человек продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджанской Республики.

Более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, в том числе ракетных систем залпового огня, десятки различных систем радиоэлектронной борьбы и более двухсот минометных систем в настоящее время размещены на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в нарушение своих обязательств Армения обеспечивает эти силы технической, военной, логистической и финансовой поддержкой. Вооруженные формирования на территории Азербайджана финансируются непосредственно из государственного бюджета Армении. Армения демонстративно нарушает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в котором в пункте 4 прямо выражено требование вывода армянских вооруженных сил параллельно с развертыванием миротворческого контингента Российской Федерации.

А такая ситуация вынуждает Азербайджан рассмотреть возможность реализации пункта 4 Трехстороннего заявления собственными силами точно так же, как наша страна своими силами выполнила четыре резолюции СБ ООН в ходе 44-дневной войны.