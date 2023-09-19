Теракт в Ходжавенде: теперь у Азербайджана есть все основания для АТО в Карабахе!

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Армения устроила теракт в Ходжавенде. На момент подготовки этой статьи было известно о шести погибших: сначала на установленной армянскими террористами мине подорвался грузовик Hovo, и в результате погибли два сотрудника Госагенства автомобильных дорог, затем – КамАЗ, этот взрыв унес жизни четырех сотрудников МВД. Это ответ официального Еревана на школьные звонки, прозвеневшие в Физули и Лачине, на предложения Азербайджана начать работу над мирным договором и на открытие Агдамской и Лачинской дорог.

Мы уже привыкли к этому словосочетанию – минный террор Армении на освобождённых азербайджанских землях. До сих пор речь шла о хаотичном минировании при отступление армянской оккупационный армии из Азербайджана и отказе официального Еревана передать Баку «работающие» карты минных полей.

Однако теперь армянский минный террор выходит на новый, куда более опасный уровень. Как показали подрывы в Ходжавендском районе, армянские террористы переходят к новой тактике: диверсионные группы проникают на освобождённые от оккупации азербайджанские земли и устанавливают уже новые мины. Это, напомним, тот самый Ходжавендский район, куда ереванское командование забрасывало диверсантов уже в ноябре-декабре 2020 года с приказом вести «диверсионно-террористическую войну».

Теперь та же тактика применяется через почти три года после окончания войны, и объяснения в стиле «некоторые просто еще не «довоевались» и не приняли трехстороннее соглашение» более не работают. Тем более не получится и рассуждать об «отдельных полевых командирах», «реваншистах» и т.д.

Проникновение диверсионной группы на освобожденные азербайджанские земли могло быть организовано только властями Армении и их марионетками в Ханкенди, где недавно сменилось руководство и вновь укрепились позиции «полевых командиров». Тем более здесь есть вопросы к командованию РМК: как так получилось: что диверсанты с минами спокойно «просочились» сквозь линию миротворческих постов?

Здесь, конечно, следует ожидать волны отмазок и неубедительных оправданий. Но это не меняет главного. Армянская сторона сознательно разворачивает кампанию террора на освобождённых от оккупации землях, где идут восстановительные работы и куда уже возвращаются бывшие вынужденные переселенцы.

И самое отвратительное, что сообщения о терактах в Ходжавендском районе вызвали в армянской блогосфере прямо-таки приступ бурной радости. Причем многие авторы изрыгают поток угроз и обещают расправляться со всеми азербайджанцами на территориях, освобождённых от армянской оккупации. Наконец, синхронно с подрывом мин совершен и очередной акт «радиотеррора» — на сей раз помехи создали для рейса AZAL Тбилиси-Баку. А террор еще с конца шестидесятых годов рассматривался как «суррогат войны» и как способ «ответить», точнее, простите, подгадить противнику, справиться с которым на поле боя шансов не просматривается. Вряд ли есть необходимость напоминать, насколько глубоки в Армении традиции политического террора.

А Азербайджан, смеем заверить не станет терпеть на своей территории «серую зону» и осиное гнездо террористов. Наша страна не позволит, чтобы бывшие вынужденные переселенцы, возвращающиеся в свои дома на ранее оккупированных, а ныне освобожденных землях, работающие там инвесторы, включая иностранных, жили под постоянной угрозой армянского террора.

Баку не допустит, чтобы в нашем небе продолжался радиотеррор против гражданской авиации. У официального Баку есть множество опций для реагирования. Но не на последнем месте — проведение в Карабахе антитеррористической операции. Да, это крайняя мера. Но если не сработают политические меры, выбора у нашей страны не останется. У нашей страны теперь есть и правовые основания, и военно-силовые инструменты для полной зачистки Карабаха. А террор против гражданского населения — это та «красная линия», которую мы никому не позволим пересечь.

Нурани, обозреватель