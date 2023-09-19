Глава Генштаба встретился с турецкой делегацией

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19 сентября первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Юридической службы Министерства национальной обороны Туреции, находящейся с визитом в нашей стране.

Глава Генштаба выразил удовлетворение встречей с гостями в нашей стране, рассказал о важности проводимых в азербайджанской армии образовательных мероприятий по вопросам применения военного законодательства и международного гуманитарного права.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, служебной деятельности военных адвокатов и другим направлениям.