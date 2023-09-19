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Главное Общество

Полиция Гёйчая задержала наркоторговцев (фото)

Полиция Гёйчая задержала наркоторговцев (фото)

В ходе операций, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, задержаны шесть человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе мероприятий, проведенных на основании полученной оперативной информации, были установлены и задержаны подозреваемые в торговле наркотическими средствами и психотропными веществами жители района – Самир Мамедов, Рашад Абдуллаев, Азер Махмудов, Гурбани Аллахверди, Эльчин Гаджиев и Шохрат Худиев.

«В ходе личного досмотра у них был обнаружен и изъят героин, а у Самира Мамедова и Эльчина Гаджиева был также обнаружен и изъят метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что большинство задержанных ранее были судимы за аналогичные и другие преступные деяния.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы.

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