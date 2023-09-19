Россия обстреляла Харьков

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Войска РФ нанесли несколько ударов по Харькову поздно вечером, 18 сентября. Под ударом – центральная часть города. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, войска РФ с помощью ракет обстреляли центральную часть города.

«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города», – заявил Терехов.

Сообщается, что спустя около десяти минут после первой серии взрывов было слышно по меньшей мере еще два взрыва.

«Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города», – заявил Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по предварительным данным, в результате ракетного удара обошлось без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется.