Вашингтон отреагировал на отказ ряда стран от украинского зерна

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США прокомментировали решение ряда стран прекратить ввоз зерна из Украины.

В Белом доме посчитали неправильным оказывать давление на эти страны из-за их суверенных решений отказаться от импорта украинского зерна.

«Это суверенные решения. Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?», – сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия решили продлить запрет на ввоз зерна из Украины ввиду недовольства местных производителей.