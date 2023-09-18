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Apple выпустила обновление iOS 17

Apple выпустила обновление iOS 17

Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 17, следует из пресс-релиза на сайте компании.

«iOS 17 доступна сегодня в виде бесплатного обновления программного обеспечения», – сообщается в релизе.

Для обновления операционной системы до последней версии необходимо перейти в меню «Настройки», после чего выбрать «Основные», а затем нажать «Обновление ПО», где и будет видно возможное обновление.

Новая версия операционной системы добавляет крупную функцию в приложение «телефон»: теперь пользователь может самостоятельно создать единый фото-аватар для своего контакта, и он будет высвечиваться на экране при звонке у других пользователей. Для того, чтобы функция работала, у обоих собеседников должен быть iPhone, а также добавленные в контакты номера друг друга. Фото-аватар можно редактировать при помощи фильтров, текста и других визуальных аксессуаров. Ранее изображения для контактов могли устанавливать только сами владельцы контактной «книги».

Обновлен был также функционал FaceTime. Пользователи могут оставить голосовое или видео-сообщение, если не могут дозвониться до другого человека по этому приложению. А во время звонка с другим человеком теперь можно посылать реакции по экрану при помощи простых жестов. Приложение теперь также поддерживает соединение с Apple TV.

Добавлен отдельный интерфейс StandBy, который можно активировать, когда телефон лежит на боку. Функция предлагает отображение минимальной необходимой информации в тот момент, когда человек находится не у телефона, но должен видеть экран, например, для отсчета таймера. Альбомная ориентация интерфейса позволяет использовать его, когда телефон стоит на зарядке.

Компания также заявляет о качественном улучшении функции автокоррекции. Теперь она использует современную модель машинного обучения для «предсказывания» слов. Визуальное отображение автокоррекции было также улучшено, чтобы быть более удобной для пользователя.

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