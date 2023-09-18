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Всемирное общество защиты животных осудило Ереван за привлечение собаки к теракту

Всемирное общество защиты животных осудило Ереван за привлечение собаки к теракту

Всемирное общество защиты животных осудило террористический акт со стороны Армении с использованием собаки.

«Использование невинного животного для совершения террористического акта аморально, неэтично и показывает, насколько низко ценится жизнь этой собаки, а также жизнь человека. Использование беззащитных животных отвратительно. Мы подняли этот вопрос в Международной коалиции по регулированию численности животных – компаньонов человека (ICAM) и других благотворительных организациях по защите собак», – говорится в заявлении общества.

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