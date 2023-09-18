«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США |
В рейтинге самых могущественных стран мира Азербайджан занял 57-е место (таблицы) |
Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана |
Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана |
Раджабов ответил на провокацию Ароняна |
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны (фото) |
Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Главное Политика

«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США

"Несмотря на препятствия". Эрдоган доволен отношениями с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена двусторонними отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие между двумя странами препятствия.

Об этом турецкий лидер сказал в ходе встречи с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке.

«Эрдоган выразил удовлетворённость развитием отношений Турции с США», — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Президент Турции добавил, что в ходе контактов с американским лидером Джо Байденом сторонам удалось преодолеть некоторые препятствия в двусторонних отношениях.

Теги:
Из этой рубрики
"Несмотря на препятствия". Эрдоган доволен отношениями с США
Политика

«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США

2023/09/18, 21:52
Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана
Политика

Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана

2023/09/18, 21:09
Слова Бербок о диктатуре Си спровоцировали вызов немецкого посла в МИД Китая
Политика

Слова Бербок о диктатуре Си спровоцировали вызов немецкого посла в МИД Китая

2023/09/18, 20:40
ОЗА выступила с осуждением провокации армянского шахматиста
Политика

ОЗА выступила с осуждением провокации армянского шахматиста

2023/09/18, 19:34
Россия обвинила ЕС в возведении нового «железного занавеса»
Политика

Россия обвинила ЕС в возведении нового «железного занавеса»

2023/09/18, 19:00
В Киеве может пройти саммит глав МИД стран-членов ЕС
Политика

В Киеве может пройти саммит глав МИД стран-членов ЕС

2023/09/18, 18:56
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма
Политика

Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма

2023/09/18, 18:39
Баку: Важно заставить Армению повернуть с ее опасного пути
Политика

Баку: Важно заставить Армению повернуть с ее опасного пути

2023/09/18, 18:32
Баку: Слушания в Сенате США - шоу в угоду армянам
Политика

Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам

2023/09/18, 18:26