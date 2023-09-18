«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена двусторонними отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие между двумя странами препятствия.

Об этом турецкий лидер сказал в ходе встречи с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке.

«Эрдоган выразил удовлетворённость развитием отношений Турции с США», — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Президент Турции добавил, что в ходе контактов с американским лидером Джо Байденом сторонам удалось преодолеть некоторые препятствия в двусторонних отношениях.