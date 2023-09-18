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Коротченко: Армянские реваншисты будут препятствовать урегулированию отношений с Баку

Коротченко: Армянские реваншисты будут препятствовать урегулированию отношений с Баку

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко позитивно оценил синхронный запуск дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, но предупредил, что сторонники реванша в Армении и армянской диаспоре постараются найти новое препятствие для армяно-азербайджанского урегулирования.

«Не все этому событию рады в Армении, поэтому, я думаю, процессы будут идти разнонаправленные. Конечно, мы верим и рассчитываем на какой-то позитив, но по большому счету ситуация остается такой же сложной, как и была. Дополнительные новые реалии, конечно, будут учитываться и восприниматься. То, что произошло, с дипломатической и военно-стратегических точек зрения – это безусловный успех Азербайджана, который смог добиться реализации своих планов», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Однако все прочие проблемы остались на своих местах. И я не думаю, что армянская сторона будет воспринимать с удовольствием новые реалии. Поэтому все сложно и турбулентно, тем более, мы видим, что за Армению играют такие страны как США, Франция, да и в целом Евросоюз. В этом плане я думаю, партия находится в самом разгаре», – добавил Игорь Коротченко.

Основной эффект от открытия дороги Агдам-Ханкенди состоит в приближении реинтеграции армян Ханкенди в правовое поле Азербайджана. «Запуск дороги Агдам-Ханкенди в практическом плане означает важный и самый, может быть, первый шаг на пути реинтеграции карабахских армян в правовое и политическое пространство Азербайджана. Безусловно за ним должны последовать и другие шаги», – подчеркнул политический аналитик.

«В частности, пора наконец запустить без перебоев процесс прямых переговоров представителей карабахских армян с представителями официального Баку, где будет обсуждаться дальнейший ход реинтеграции. Будем рассчитывать, что это произойдет. По крайней мере, такие консультации абсолютно необходимы, и их сейчас ждут», – заключил Игорь Коротченко.

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