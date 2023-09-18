США ввели санкции против Министерства разведки Ирана и экс-президента страны

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Вашингтон вводит санкции в отношении министерства разведки Ирана и бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада за их предполагаемое участие в ошибочных задержаниях граждан США, заявил в понедельник президент Джо Байден.

«Сегодня мы вводим санкции в отношении бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и иранского министерства разведки за их участие в неправомерных задержаниях», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что США продолжат принимать меры против Ирана за «провокационные действия в регионе».

В Белом доме отмечают, что объявили об этих санкциях на фоне проходящего в понедельник обмена заключенными между США и Ираном в Дохе.