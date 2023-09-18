Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма

130 Просмотров

Целью Армении является сохранение инструментов и средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана.

Об этом говорилось на брифинге в Министерстве иностранных дел для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что простые жители становятся заложниками данной политической авантюры.