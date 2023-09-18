Ханлар Велиев: Массовые захоронения обнаруживаются там, куда указывают вернувшиеся из плена

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Массовое захоронение, найденное в селе Сеидахмедли Физулинского района, было обнаружено не с помощью спецоборудования. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев в своем выступлении на международной конференции «Наращивание национальных и глобальных усилий по выяснению судеб без вести пропавших лиц».

Военный прокурор отметил, что массовые захоронения больше всего обнаруживаются на территориях, на которые указывают вернувшиеся из плена лица.

«Международная практика по выявлению останков без вести пропавших лиц изучается, работы продолжаются, и будут расширены», – сказал Велиев.