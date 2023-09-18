На строительство дороги Гяндоб–Хачмаз-Ялама-граница с РФ выделено 11 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама-граница с Россией (20 км) – Хулевлю-Шекерли-Алыджгышлаг-Гядмалыгышлаг-Рахимоба в Хачмазском районе.
Согласно распоряжению, на строительство указанной дороги Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.