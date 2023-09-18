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Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия эксгумации останков

Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия эксгумации останков

Освобождение азербайджанских земель от оккупации в 2020 году открыло новые возможности для выяснения судеб лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Однако загрязнение Арменией наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами создает серьезные препятствия процессу выявления массовых захоронений, проведения эксгумационных работ. Об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести», сообщает «Азертадж».

Подчеркивается, что cразу после Отечественной войны были предприняты важные шаги, направленные на усиление возможностей государственной комиссии, на освобожденных от оккупации территориях начаты определение мест массовых захоронений, необходимые раскопки и эксгумационные работы. В результате раскопок, проведенных на освобожденных от оккупации территориях за последние два года, было обнаружено 10 массовых захоронений. Благодаря принятым неотложным мерам удалось идентифицировать 15 пропавших без вести лиц, и общественность была проинформирована об этом.

«В постконфликтный период проблема пропавших без вести лиц поднимается нами на всех соответствующих встречах, переговорах с Арменией, в частности на брюссельской и вашингтонской платформах. К сожалению, Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точном местонахождении массовых захоронений. Причины этого ясны. Армения считает, что тем самым раскроются совершенные ею очередные военные преступления, зверства. Международная общественность должна оказать давление на Армению с целью предоставления ею азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести лиц и массовых захоронениях. Это сугубо гуманитарный вопрос, и его политизация недопустима», – доводится до внимания в послании.

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