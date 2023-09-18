Баку одержал очередную победу. Что будет дальше?

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Сегодня после долгих обсуждений информационно-дипломатической войны Азербайджана с Арменией, которая близка к эскалации конфликта, гуманитарные грузы вошли в Ханкенди. Ранее тг-каналы сообщали, что МККК и РМК договорились о перевозке гуманитарных грузов в Ханкенди через лачинскую и агдамскую дороги.

Мыльный пузырь «блокады» лопнул. Правда, немного пришлось постараться: это произошло тогда, когда азербайджанские танки и ВС начали двигаться в сторону Карабаха. Стало понятно, что нянчиться с бандитами, устроившими шоу, никто не собирается. Поняли это и русские миротворцы, которые имеют там монополию на некоторые виды деятельности. Однако политической жертвой всех этих игр стал Араик Арутюнян, который предлагал договориться с Баку, но радикалы добились его отстранения, а сами, придя к «власти», тут же договорились открыть и агдамскую дорогу, и пойти на переговоры с Баку.

Спрашивается, а для чего тогда убрали Араика? Но суть не в этом. Араика ждет суд и вытекающие из этого последствия.

Главное, что следует зафиксировать, это то, что Азербайджан добился поставленных целей, а армяне поняли, наконец, кто устанавливает правила игры. Точнее, они это поняли еще в 2020 году, но тут возникла проблема с осознанием сложившейся реальности: у армян оно приходит позже, чем у остальных.

Другой вопрос – это поведение геополитических акторов. Примечательно тут поведение России, Франции и США. Тех, кто 30 лет морочил голову Азербайджану в качестве «беспристрастных» посредников в рамках МГ ОБСЕ. Россия, воспользовавшись ситуацией, решила переиграть этот вопрос так, чтобы укрепить свои позиции в Армении, планировалась даже смена власти в Ереване. Россия упорно указывает на то, что Пашинян признал Карабах азербайджанским, тем самым усугубил свое положение и нарушил все планы Кремля. С другой стороны, в Москве понимают серьезность сложившейся ситуации, а тут еще предстоят переговоры по продлению срока действия РМК: Москва медленно, но выполняет требования Баку.

Отдельного внимания требуют действия Вашингтона и Парижа. Париж показал свое истинное лицо: начиная от площадок ЕС до СБ ООН он распространял свою антиазербайджанскую пропаганду на все мировое сообщество Франция отправила мэра своей столицы на границу Армении с Азербайджаном, утверждала, что совершается «геноцид армян», рассказывала о несуществующей «блокаде» и прочее. Открытое вмешательство во внутренние дела Азербайджана создало благоприятные условия для армянской пропаганды и открытой поддержки сепаратизма на территории Азербайджана.

Однако нужно отметить и то, что Евросоюз, несмотря на происки Франции, сохранил свое лицо в качестве беспристрастного посредника, все инициативы армяно-французской команды оказались провальными. Поэтому офис Шарля Мишеля сегодня сохранил за собой статус переговорщика.

А теперь о политике США. Вашингтон долгое время хранил, выступая в качестве наблюдателя. Как сторона, которая владеет полной информацией о происходящем, и понимает, что нет никакой «блокады», она какое-то время не шла на поводу у армянского лобби. Причем Вашингтон изначально говорил о необходимости работы обеих дорог (Лачинская и Агдамская). Все сложные, острые вопросы решались в формате переговоров Блинкен-Алиев. Но такая позиция США продолжалась недолго: последнее выступление в сенате Юри Ким, заместителя Энтони Блинкена, полностью свело на ноль все предыдущие усилия и достижения США.

США пошли против международного права: давление, проармянские односторонние публикации, все в классике жанра пошло по накатанной. В итоге же, ни Вашингтон, ни Париж не добились поставленных результатов, да и шансов у них не было. Но это не означает, что у них нет никаких результатов. Они есть, они выбывают из фаворитов переговорного процесса. Теперь им предстоит пересмотреть свои дипломатические ошибки. Причем нужно отметить, что позиция США кардинально поменялась сразу после начала военных учений США и Армении. Маленькая, но очень примечательная деталь. Но вопрос в том, насколько власть Пашиняна в сложившейся ситуации крепка. А если он уйдет или его уйдут? Понятно, что на его место приведут прокремлевского ставленника, и снова придется договариваться с Баку.

Возвращаясь к вопросу об армянах в Ханкенди, не к тем, что держат в руках оружие и изображают из себя власть. С ними все как раз-таки понятно, их ждет суд, а Москва, не задумываясь, отдаст их Баку на заклание. Речь идет о тех несчастных, которые остались в заложниках у террористов, намеренных использовать их в качестве живого щита. У них нет ни денег, ни перспектив. Единственное, что они могут сделать – это уехать их Карабаха, но и для этого местная хунта требует у них деньги.

Но выход все же есть. Специально для них на ППП «Лачин» Азербайджан может установить мобильный пункт Службы ASAN, который выдаст им либо азербайджанский паспорт, либо же документ, позволяющий продать свою недвижимость в Карабахе и уехать в Армению, Россию, Францию или же в США. Там у них и диаспора и поддержка. Это, конечно же, добровольное решение каждого, но пока в Ханкенди руководят бандиты, а не законные власти Азербайджана, армянам Карабаха ничего хорошего не светит.

Ниджат Гаджиев