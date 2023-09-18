На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов

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Пестициды, скопившиеся на освобожденных территориях, длительное время не использовались и вызывали загрязнение окружающей среды. Ни одно государственное учреждение не имело возможности осуществить соответствующие меры контроля и мониторинга на этих территориях.

Об этом сказал журналистам руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Эльхан Микаилов.

По его словам, в Государственной программе по Великому возвращению предусмотрена специальная мера в связи с этим.

«Агентство и другие учреждения, имеющие отношение к этой сфере, определят места полигонов пестицидов на освобожденных территориях и проведут инвентаризацию собранных пестицидов, осуществят их доставку на полигон Дженги, а также обеспечат безопасность этих территорий. В связи с этим начаты соответствующие мероприятия и проведены предварительные мониторинги. На освобожденных территориях выявлено 7 таких точек. Вывоз пестицидов будет обеспечен при условии проведения в этих местах работ по разминированию», – отметил представитель агентства.