СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию |
Венедиктов объяснил, что с Кадыровым |
Польша пригрозила Украине |
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи» |
Грузовик МККК с продовольственным грузом достиг Ханкенди |
Хикмет Гаджиев: Маски спадают, реальность остается! |
Автомобили МККК выдвинулись в Ханкенди параллельно по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди |
Севастополь сотрясают мощные взрывы (обновлено) |
Главное Общество

На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов

На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов

Пестициды, скопившиеся на освобожденных территориях, длительное время не использовались и вызывали загрязнение окружающей среды. Ни одно государственное учреждение не имело возможности осуществить соответствующие меры контроля и мониторинга на этих территориях.

Об этом сказал журналистам руководитель аппарата Агентства продовольственной безопасности Эльхан Микаилов.

По его словам, в Государственной программе по Великому возвращению предусмотрена специальная мера в связи с этим.

«Агентство и другие учреждения, имеющие отношение к этой сфере, определят места полигонов пестицидов на освобожденных территориях и проведут инвентаризацию собранных пестицидов, осуществят их доставку на полигон Дженги, а также обеспечат безопасность этих территорий. В связи с этим начаты соответствующие мероприятия и проведены предварительные мониторинги. На освобожденных территориях выявлено 7 таких точек. Вывоз пестицидов будет обеспечен при условии проведения в этих местах работ по разминированию», – отметил представитель агентства.

Теги:
Из этой рубрики
Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану
Общество

Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану

2023/09/18, 14:49
В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты
Общество

В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты

2023/09/18, 14:34
Ханлар Велиев: Массовые захоронения обнаруживаются там, куда указывают вернувшиеся из плена
Общество

Ханлар Велиев: Массовые захоронения обнаруживаются там, куда указывают вернувшиеся из плена

2023/09/18, 14:07
На строительство дороги Гяндоб–Хачмаз-Ялама-граница с РФ выделено 11 млн манатов
Общество

На строительство дороги Гяндоб–Хачмаз-Ялама-граница с РФ выделено 11 млн манатов

2023/09/18, 14:01
Культурное наследие хыналыгцев и маршрут "Кёч-Йолу" внесены в список наследия ЮНЕСКО
Общество

Культурное наследие хыналыгцев и маршрут «Кёч-Йолу» внесены в список наследия ЮНЕСКО

2023/09/18, 13:22
На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов
Общество

На освобожденных территориях выявлено 7 полигонов пестицидов

2023/09/18, 13:05
Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию
Общество

Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию

2023/09/18, 12:07
Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям пропавших без вести шехидов
Блок

Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям пропавших без вести шехидов

2023/09/18, 11:37
В Хачмазе найдены человеческие останки, датируемые III тысячелетием до н.э. -ФОТО
Общество

В Хачмазе найдены человеческие останки, датируемые III тысячелетием до н.э. -ФОТО

2023/09/18, 11:22