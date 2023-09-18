Замглавы МИД: Армения не ответила на наши инициативы в отношении пропавших без вести

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«Азербайджан вносит свой вклад в работу, связанную с пропавшими без вести». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, выступая на международной конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести».

Замминистра отметил, что члены семей пропавших без вести имеют право на получение информации об их судьбах: «Это решение является обязательством стран в рамках сотрудничества. Мы пытаемся основательно решить вопрос с пропавшими без вести. Пропаганда международного права, Женевская конвенция и дополнительные протоколы также отражают положения, касающиеся лиц, пропавших без вести. Незаконный захват людей в заложники противоречит правам человека. Статистика показывает, что число пропавших без вести людей в мире растет изо дня в день. За последние 5 лет число пропавших без вести увеличилось в два раза. Важны выявление пропавших без вести, эксгумация останков. Основной вопрос-доступ к массовым захоронениям в районах, где есть мины. Армения, к сожалению, не ответила, хотя мы несколько раз выдвигали инициативу по установлению местонахождения пропавших без вести. Международные организации должны выполнять обязательства в отношении лиц, пропавших без вести».