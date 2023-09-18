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Сегодня Иран и США проведут обмен заключёнными

Сегодня Иран и США проведут обмен заключёнными

Обмен заключенными между Ираном и США пройдет в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС.

«Активы Ирана, [замороженные] в Южной Корее, будут предоставлены правительству и нации сегодня», – цитирует его иранское агентство ISNA. «Сегодня состоится обмен заключенными», – добавил дипломат. Он уточнил, что стороны освободят по пять заключенных.

Ранее сообщалось о том, что власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере 6 млрд долларов поступят на иранские счета в Катаре.

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