Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям пропавших без вести шехидов

331 Просмотров

«Выражаю глубокие соболезнования семьям наших пропавших шехидов, в судьбы которых внесена ясность, желаю им терпения»,- об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести», проходящей в Баку.

«Выяснение судьбы наших граждан, пропавших без вести 30 лет назад, является не только серьезным общественным событием, но и ярким примером ценности, которую Азербайджанское государство придает своему гражданину. Я заверяю семьи пропавших без вести, что мы приложим все усилия для выяснения судьбы всех лиц, погибших в боях за Родину», – отметил глава государства.