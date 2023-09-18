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В Хачмазе найдены человеческие останки, датируемые III тысячелетием до н.э. -ФОТО

В Хачмазе найдены человеческие останки, датируемые III тысячелетием до н.э. -ФОТО

Ценные образцы исторической материальной культуры были обнаружены в ходе археологических раскопок, проведенных на холме «Гасангала» в селе Гасангала Хачмазского района, сообщает АПА.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории Деюш Мусаев сообщил, что первое древнее поселение в селе Гасангала было обнаружено в 1977 году. Археологические раскопки здесь проводятся с 2018 года. В результате было установлено, что верхний слой поселения относится к IX-XII векам. Следующий слой относится к племенам сарматов, жившим здесь в античную эпоху.

Ученый-историк рассказал, что в ходе раскопок, проведенных в этом году, был найден скелет человека, относящийся к эпохе ранней бронзы. По его словам, это первые останки указанного периода, найденные в северном регионе. Д.Мусаев сообщил, что размеры человеческого скелета свидетельствуют о том, что это останки ребенка. Его рост 1 метр 20 сантиметров. Интересно, что у найденного скелета не было пальцев ног. Предполагается, что он относится к III тысячелетию до нашей эры. Кроме того, в ходе археологических раскопок на территории были обнаружены также керамическая посуда, костяное копье и боевой каменный топор, относящиеся к III тысячелетию до н.э.

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