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Cамолет Кадырова уже три дня подряд находится в Москве

Cамолет Кадырова уже три дня подряд находится в Москве

На фоне сообщений о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова и даже слухов о его смерти, его самолет трижды летал в Москву и последние три дня находится в столице РФ, пишет издание «Верстка».

Согласно данным одного из трекеров полетов, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы в пятницу, 15 сентября, примерно в 14:10. Транспондер самолета перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, и сервисы отслеживания полетов его приземление не фиксировали.

Однако эта часть маршрута соответствует другим полетам этого бизнес-джета в Москву. Рейсы в другие города РФ, за исключением двух в Петербург, за последний год борт Кадырова не совершал.

Самолет Кадырова летал в Москву в сентябре еще два раза — 6 и 9 числа.

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