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Хикмет Гаджиев: Маски спадают, реальность остается!

Хикмет Гаджиев: Маски спадают, реальность остается!

Сегодня около 07:00 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Азербайджана Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщил помощник президента Хикмет Гаджиев в Х.

«Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди открыта и функциональна, так и должно быть! Это принципиальная, справедливая, легитимная и непреклонная позиция Азербайджана!

Вся международная общественность еще раз стала свидетелем того, что никакой блокады не было, а была преднамеренная политизация гуманитарных вопросов и театральные постановки Арменией и незаконным марионеточным режимом, лоббистскими группами, некоторыми западными коррумпированными политиками и предвзятыми СМИ с целью ввести в заблуждение и манипулировать людьми!

Маски спадают, реальность остается! В Азербайджане нет места серым зонам!», – подчеркнул Гаджиев.

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