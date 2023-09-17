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Погода в Азербайджане испортилась

Погода в Азербайджане испортилась

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00, в Губе, Гусаре, Шеки, Халтане, Шахдаге, Сабирабаде, Гёйчае, Зардабе, Джафархане, Габале, Огузе, Алтыагадже, Шабране, Дашкесане и Баку наблюдались грозы и кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, местами усиливающийся до 20-25 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 20 м/с в Нефтчале.

Температура воздуха: 20-23°С в Баку и на Абшеронском полуострове, 23-26°С в равнинных районах, 7-12°С в горных районах.

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Погода в Азербайджане испортилась
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Погода в Азербайджане испортилась

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