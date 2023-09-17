Севастополь сотрясают мощные взрывы (обновлено)

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23:06 Вечером 17 сентября в Крыму в районе мыса Фиолент в Севастополе прозвучал взрыв, о нем сообщил Telegram-канал «Крымский ветер». «Предварительно, взрыв в районе части радиотехнической разведки или части ПВО – они расположены рядом», – сказано в посте.

Издание «Бабель» пишет со ссылкой на собственные источники, что в районе мыса Фиолент был не один взрыв, и что эти взрывы – результат совместной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Военно-морских сил ВСУ.

«На мысе Фиолент, где раздавались взрывы, базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Также там расположена радиотехническая станция с 12-ю радиолокационными антеннами», – сообщают журналисты.

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22:39 Вечером 17 сентября в захваченном Россией Севастополе звучат мощные взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В 19:26 в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по нему.

В 20:20 в Сети сообщили, что после взрыва в районе мыса Фиолент видели зарево. После этого местные продолжали слышать громкие взрывы, в сторону Фиолента поехали автомобили скорой медицинской помощи с включенными сиренами.

Уже в 21:12 паблики сообщают, что взрывы продолжают звучать.

Также сообщалось об атаке беспилотников на город.

При этом, как сообщает т.н. «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, «оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе».