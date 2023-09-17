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«Нельзя терпеть»: Турция не собирается впускать Швецию в НАТО

«Нельзя терпеть»: Турция не собирается впускать Швецию в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении своих обязательств по членству в Североатлантическом альянсе.

«Недостаточно представить закон. Это также необходимо реализовать», – приводит Dagsavisen слова турецкого лидера, сказанные им перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Турции добавил, что раз власти Швеции отправляют террористов РПК на демонстрации под защитой шведской полиции, то это значит, что они не выполняют свои обязательства и «терпеть это, конечно же, нельзя».

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