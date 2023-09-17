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Зеленский объявил об освобождении села Клещеевка под Бахмутом (видео)

Зеленский объявил об освобождении села Клещеевка под Бахмутом (видео)

Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции «Лют». Клещеевка! Молодцы!

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Отметим, что Клещеевку называют «Ключом от Бахмута» за ее важную стратегическую роль в Бахмутском районе. Данный населенный пункт находится всего в семи километрах от Бахмута.

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Севастополь сотрясают мощные взрывы
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