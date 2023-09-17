Министр опроверг слухи о госперевороте в Конго (обновлено)

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21:51 Министр связи Конго Тьерри Мунгалла заявил, что правительство страны отрицает попытки госпереворота. Он назвал сообщения журналистов фейковыми.

«Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами», – написал глава Минсвязи Конго на странице в Facebook.

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21:32 В Конго произошел военный переворот. На данный момент известно о захвате военными административных зданий в столице страны Браззавиле, пишет LesNews.

Также о военном перевороте сообщает издание The Yoruba Times.

«В данный момент в Республике Конго происходит военный переворот. Президент страны находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице (Браззавиле)», — говорится в сообщении.

Переворот произошел в то время, как президент страны находится в Нью-Йорке. Местные СМИ предполагают, что во главе мятежа стоит командующий президентской гвардии.