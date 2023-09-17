Груз для карабахских армян 20-й день простаивает на Агдамской дороге (фото)

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Колонна машин с продовольствием, отправленная азербайджанским Обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 20-й день находится на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Фуры с 40 тоннами муки ждут с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сотрудники АОКП и волонтеры ночуют в установленных на территории палатках. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время продолжаются переговоры по доставке продовольственного груза лицам армянского происхождения Карабахского региона.

В связи с этим генеральный секретарь азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП) Джейхун Мирзаев, которого цитирует АПА, заявил:

«Мы уже 20 дней находимся на этой территории с нашим соответствующим персоналом. Груз с продовольствием в грузовиках. Хотя все соответствующие переговоры проведены, новостей до сих пор нет».

Он сообщил, что грузовики с продовольствием будут ждать в этом районе, пока их не доставят проживающим в Ханкенди жителям армянского происхождения:

«Мы здесь в качестве Общества Красного Полумесяца. В настоящее время ждем ответа. Наша цель – доставить 40 тонн муки жителям Ханкенди армянского происхождения. Мы будем ждать здесь, пока не состоится доставка груза. Если это произойдет, нам придется провести опрос-оценку среди этих жителей для выявления их потребностей. После определения потребностей на следующем этапе будет поставка продовольственных и непродовольственных товаров, и какова бы ни была потребность, мы будем планировать и готовиться оказать им помощь. Общество Красного Полумесяца полностью к этому готово».