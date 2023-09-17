Кто еще угодит в капкан США?

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Звериная ненависть США к мусульманам, нездоровое желание контролировать весь мир, а, особенно углеводородные и самодостаточные страны, отторгнуть всех от России и открыть против нее «второй фронт», уже вплотную коснулись Азербайджана и государств Центральной Азии.

В то время как США готовятся к шельмованию и озвучиванию угроз государствам Центральной Азии, параллельно показывая им не тульский пряник, а кусочек брауни или чизкейка в стиле «А ну-ка откуси» (19-20 сентября президенты стран ЦА вызваны на ковер в Вашингтон под названием «саммит»), американцы более чем откровенно «наехали» на Азербайджан якобы на почве Армении – на сей раз в стиле «А ну-ка раздави». Но Баку не собирается никого раздавливать, и раздавить себя тоже не даст – во всяком случае, сильно изощрится, чтобы не пополнить ряды Ирака, Сирии, Ливии и иже с ними по схеме «арабской весны», или – учитывая крепость руководства Азербайджана, факторы Турции и России, – более усовершенствованного плана.

Обратим внимание, что особой «яростной любовью» США отличаются по отношению к мусульманам. Тут можно возразить – а как насчет России? Отвечаем: сегодня в Российской Федерации – 14,5 млн мусульман, в том числе – тюркоязычных, таких как (ТОП 5) татары, башкиры, чуваши, кумыки, якуты, и т.д. – это без учета трудовых мигрантов из государств ЦА. Таким образом, ислам является второй по численности верующих религией в РФ после христианства.

Но оставим в покое (не забывая о нем) религиозный «пунктик» США, у которых вообще вызывают отторжение последователи традиционных религий и традиционного, для той или иной страны, этно-культурного уклада жизни, поскольку он мешает проведению и внедрению в жизнь «американских ценностей», направленных на стирание «ластиком» национальной, религиозной, культурной, половой, политической и иной идентичности.

Что есть «американская ценность» сегодня, и на достижение каких целей и задач направлена вашингтонская «прививка»? СССР существовал «не зря» и развалился не просто так – он, во-первых, продемонстрировал США хороший пример (30-е годы ХХ века) движением многостаночников – одной из форм социалистического соревнования, разновидности стахановского движения. Суть метода заключалась в обслуживании одним работником нескольких рабочих мест (станков). И этот «совковый» метод капиталистическая Америка «с человеческим лицом» успешно перенесла на ниву агрессивной политики. То есть она одновременно действует в разных странах мира по созданию в них хаоса и установления собственного бдительного надзора с внедрением, разумеется своих «ценностей».

Сейчас, в параллельном режиме, соответствующие процессы происходят, в частности, у границ России, то есть в Украине, Молдове, в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Главам государств ЦА американцы промывают мозги на постоянной основе, их диктат в Молдове уже откровенно неприличен. Часть Украины в жажде США добраться до границы с Россией лежит в руинах. С Грузией, при ее нынешней власти, «второй фронт» против России открыть пока не удалось, и США, через поцелуи «взасос» с Арменией, пытаются добраться до России, Турции, Ирана и Азербайджана – Ереван, как выяснилось, не брезглив и открыт к политической «любви по-американски» и вашингтонской вакцинации, которая очень скоро его уничтожит.

Но это личное дело Армении, однако до тех пор, пока оно не касается Азербайджана. Потому как именно через армяно-азербайджанский конфликт Вашингтон пытается «наехать» на Азербайджан и фактически исключить возможность установления мира на Южном Кавказе: известно, что в мутной воде рыбку выловить проще. А там, гляди, клюнет и крупная рыба. И тогда – Америка в дамках.

Как сейчас в Вашингтоне раскручивается хорошо отработанная технология шельмования, разрушения, подчинения и т.д. – известно: об этом много сказано и написано, в том числе, в иностранной прессе, включая турецкую и собственно американскую. Перестройка американцев – «миротворцев и посредников» в Карабахском регионе – уже перестает удивлять, но не прибавляет дипломатического авторитета Вашингтону.

Окрики, переходящие едва ли не в истерику на слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям о ситуации в «Нагорном Карабахе», набили оскомину, и Баку на них отвечает. А весь мир слышит, как заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким требует (!) от Азербайджана «международных гарантий» безопасности армянского населения (это несмотря на то, что Баку неоднократно подтверждал защиту прав армян в конституционном порядке) и угрожает, что США, подчеркнем – на отдаленном от него континенте, на чужом клочке земли – «не потерпят никаких актов этнической чистки или других зверств против армян Нагорного Карабаха».

Мадам, видимо, забыла, что она – не на Пятой авеню, где американцы не потерпят того или иного, когда они «терпят» загнанных в резервации индейцев. И мадам, а с ней и едва ли не «вся Америка», «обеспокоены тем, что Лачинский коридор остается закрытым, что оказывает гуманитарные последствия на народ Нагорного Карабаха. Сохранение статус-кво для нас совершенно неприемлемо. Мы не прекратим работу, пока не найдем решение». Ну и «военные нападения» на армянский народ» (как повод для его защитить?), «война еще не закончилась», и все в таком же духе. Каково?

А таково, что, согласно прямой речи самой госпожи Ким, «Это исходит также из интересов США. Достижение прочного и достойного мира является важным императивом, в том числе в более широком региональном контексте. США могут расширить сотрудничество в области безопасности в регионе, укрепить способность каждого государства защитить свой суверенитет и свою независимость». Заметим, что это именно то, чего не терпят США у других, то есть место имеет откровенное лицемерие.

Приведем еще, в контексте целей и задач Вашингтона, заявление сенатора Джима Риша (он «честнее» Ким), по которому США следует проводить более активную политику на Южном Кавказе и вытеснить Россию. По его словам, «важность региона возрастает, поскольку последний находится рядом с Россией, Ираном и Турцией». «И если США потерпят неудачу, – сказал он, – роль России в регионе может снова возрасти, а роль Китая может усилиться, поэтому США и Евросоюз должны сыграть важную роль в будущем Кавказского региона».

Предельно ясно, и вызывает очень конкретные ассоциации. Вот что пишет Cumhuriyet (Турция): «Напряженность между Арменией и Азербайджаном не что иное, как попытка США открыть еще один антироссийский фронт, помимо Украины». Автор статьи называет три способа, как можно положить конец «англосаксонским проектам в регионе».

По его мнению, «Открытие Соединенными Штатами второго фронта против России на Кавказе не представляется возможным. Однако это, конечно, не означает, что США не будут пытаться сделать это и не перестанут провоцировать хаос в регионе. Создание, если не второго фронта, то хотя бы конфликтной обстановки к югу от России, все равно выгодно США в силу веских причин».

Как действуют США на Южном Кавказе? «Сначала они попытались сорвать трехсторонний мир России с Азербайджаном и Арменией и вмешаться для достижения армяно-азербайджанского соглашения при участии Вашингтона. За этим последовал выпад премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «Зависимость Армении от России в сфере безопасности была стратегической ошибкой». Далее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал США включить Армению в НАТО. Наконец, было решено провести десятидневные совместные учения США и Армении».

Но «Реальный масштаб и опасность американской провокации касаются, в том числе, Турции, и заключаются в следующем. Вот уже в течение недели говорится о вероятности возобновления войны между Азербайджаном и Арменией. Более того, те, кто рассматривает это в качестве благоприятной возможности, надеются также, посредством азербайджано-армянского военного конфликта, разжечь пожар еще больше с помощью турецко-иранского конфликта».

И далее: «Жесткий ответ Кремля (но был ли он? – прим. автора) в то же время означает вмешательство в этот процесс. Пока неясно, сработало ли это, но мы знаем, что двустороннее партнерство Турции и России, и особенно трехстороннее сотрудничество с участием Ирана, является верным решением для предотвращения планов США и Великобритании на Кавказе».

Из ситуации, считает автор турецкого издания, необходимо извлечь три основных урока. 1. Провокации США на Кавказе не закончатся. Поэтому для решения вопроса необходимо претворить в жизнь функционирование платформы 3+3, которая объединит Турцию, Россию, Иран, а также Азербайджан, Армению, Грузию (напомним, последняя отказалась в ней участвовать). 2. Турецко-российское сотрудничество является наиболее эффективным способом предотвращения англосаксонских проектов как в прошлом веке, так и в текущем столетии. 3. Турция и Иран должны вести серьезную идеологическую борьбу против построенных на враждебности политических линий в своих странах.

Другое турецкое издание – Yeni Çağ пишет, что «Москва не пала, вопреки ожиданиям Вашингтона, поэтому он открывает второй фронт – на Кавказе». И напоминает, что «США разрушали две мусульманские страны (всего-то? – реплика автора), которые могли представлять угрозу для них самих, путем сотрудничества с их лидерами. В ирано-иракской войне погиб один миллион человек. Война нанесла экономический ущерб в размере 150 миллиардов долларов. Этот конфликт, в котором не было победителей, за восемь лет истощил военные и экономические ресурсы обеих стран, как того и хотели США.

В 2003 году те же США вторглись в Ирак на основании наличия оружия массового поражения, чтобы развалить эту страну и уничтожить Саддама. Через год после вторжения глава ЦРУ Джим Пэвитт признался: «У нас было немного источников информации внутри Ирака. Из одного грамма разведданных была создана тонна предположений», – опровергнув предыдущие донесения. Расследование показало, что выводы ЦРУ об иракском оружии были плодом воображения.

Премьер-министр Великобритании того времени Тони Блэр, который был одной из ключевых фигур войны и поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году, также признал, что это вторжение было основано на лжи. «Я прошу прощения за то, что полученная нами информация была неверной, – заявил Блэр. – Я также прошу прощения за некоторые ошибки, допущенные на этапе планирования (войны), и за наше непонимание того, что произойдет со свержением режима».

Что стало с Ираком – известно, с Ливией и Сирией – тоже. Теперь вот добрались, и весьма плотно, даже без соблюдения дипломатического этикета, до Южного Кавказа. Что за страсть такая? На вопрос отвечает автор вышеприведенного турецкого издания: «С открытием Россией второго фронта на Южном Кавказе столкнуть лбами Иран с Азербайджаном и Турцию с Ираном, в конечном счете ослабить военную мощь России и Ирана, максимально измотать Турцию и Азербайджан».

Сбудутся ли мечты США в контексте Южного Кавказа – Азербайджана с Турцией, Центральной Азии? И какую контркарту могут разыграть, в заданной ситуации, как минимум, Алиев и Эрдоган, и совпадут ли они, в соответствующей партии, с Россией и Ираном? И какой будет роль Израиля – весьма изощренного политического игрока, во всех этих перипетиях? Не будем забывать, имея в виду общую картину с участием Центральной Азии, и фактор Китая. Как все эти игроки смотрят на то, что США вбивают клин на Южном Кавказе между Арменией, Азербайджаном, Россией и Турцией, и эти клинья будут множиться в других регионах, пока Вашингтон не добьется своего?

Что же до собственно Азербайджана, ведет он себя очень аккуратно и дипломатически выдержанно. Но в сложившейся ситуации неизвестно, что выигрышнее – терпение, по типу китайского, или демонстрация острых зубов на региональном уровне без комплекса, что Америка – «великая держава», и просто послать ее подальше и делать свое дело. Возможно ли это? Или – уже опосля, после полного разгрома на Южном Кавказе, ждать «извинений» ЦРУ-шников и Блэр-овцев – почему-то недостаточно информированных о реальных действиях Азербайджана?

Дилемма, однако. И Вашингтон ею искусно пользуется, устанавливая капканы то одной, то другой стране, в которую они, то есть взятые на мушку, как правило, попадают.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az