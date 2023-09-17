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В Баку обсудят судьбу пропавших без вести лиц

В Баку обсудят судьбу пропавших без вести лиц

Завтра в нашей стране пройдет международная конференция на тему пропавших без вести лиц.

Об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме без вести пропавших лиц в Азербайджане. Его слова приводит АПА.

«В нашу страну приедут гости с разных континентов и стран. Ожидается, что среди гостей будут бывшие президенты и главы правительств. На конференции будет сделан ряд посланий. Важнейшее из них – повышение международного внимания к этой проблеме», – добавил он.

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