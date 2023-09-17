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Микаиллы: Против Азербайджана были приняты несправедливые резолюции

Микаиллы: Против Азербайджана были приняты несправедливые резолюции

Мы стали свидетелями несправедливого поведения и даже принятия несправедливых резолюций по отношению к нашей стране в связи с так называемыми армянскими пленными.

Об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме без вести пропавших лиц в Азербайджане.

«Но к сожалению, несмотря на перечисленные нами факты, действия Армении не были осуждены, против нее не предпринято никаких шагов.

Например, генерал Григорян открыто признался, что почти год держал в своем доме пленного азербайджанца в качестве раба. Но, как мы уже сказали, никого из них не осудили за такие действия», – приводит АПА его слова.

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