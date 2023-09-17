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Армяне обстреляли наши подразделения и хотели заложить мину перед позициями ВС Азербайджана

Армяне обстреляли наши подразделения и хотели заложить мину перед позициями ВС Азербайджана

17 сентября примерно в 13:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку заложить мину перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были немедленно остановлены.

Кроме того, примерно в 15:10 члены незаконных вооруженных формирований неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

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