Микаиллы ждет от Еревана извинений за оскорбление мечетей

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Страна, которая разрушила и оскорбила наши мечети, религиозные и исторические памятники, должна была обязательно извиниться перед Азербайджаном.

Об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме без вести пропавших лиц в Азербайджане.

«Однако сегодня мы видим, что Армения, наоборот, ведет с нами информационную войну», – приводит его слова АПА.

Габиб Микаиллы также отметил, что судьба пропавших без вести лиц является не политической, а гуманитарной проблемой.

«В этом смысле не нужно ждать окончания конфликта, чтобы определить судьбы этих людей. Мы всегда это говорили, и говорим это снова», – добавил он.